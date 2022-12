Billy Elliot | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di martedì 27 dicembre 2022): trama, cast e streaming delStasera, martedì 27 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2000 scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry, ispirato alla vera storia del ballerino Philip Mosley. Jamie Bell interpreta William “, un ragazzino di 11 anni, il cui sogno è diventare un ballerino classico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Regno Unito, 1984.è un ragazzo di 11 anni che vive con il padre Jackie, il fratello maggiore Tony (entrambi minatori) e la nonna materna nella città di Easington. Sua madre Jenny è morta due anni fa. Il padre dicostringe il figlio frequentare le lezioni di ...

Mediaset Infinity

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo, cult di Stephen Daldry, racconta la storia coinvolgente e ricca d'ispirazione di un bambino di undici anni che ha il sogno di diventare un ballerino di danza classica. Siamo nel 1984 e ...' , questa sera alle 21.25 su Italia 1 il celebre film del 2000 sul mondo della danza e dei pregiudizi. Ecco la trama del film diretto da Stephen Daldry.ha undici anni, è orfano di ... Billy Elliot: trama, cast, dove vederlo In onda questa sera su Italia 1, Billy Elliot è la meravigliosa storia di un bambino che aveva un sogno: ballare. Scopriamone insieme cast, trama e curiosità ...In onda questa sera su Italia 1, Billy Elliot è la meravigliosa storia di un bambino che aveva un sogno: ballare. Scopriamone insieme cast, trama e curiosità ...