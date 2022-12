Big inglesi su Osimhen | il Napoli si cautela | l’alternativa arriva dalla Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il calciomercato di gennaio delsarà privo di grosse sorprese: chiuso l’affare Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria, non ci saranno ulteriori colpi in entrata in casa azzurra. Mister Spalletti non vuole grandi stravolgimenti nella rosa e anche per questo, fatta eccezione per la situazione Demme, non verrà ceduto nessuno a gennaio. Ma i pensieri della dirigenza azzurra sono già rivolti alla prossima estate, quando diversi top club europei busseranno alle porte della società per i maggiori talenti partenopei. Futuro, novità sul rinnovo Uno dei giocatori maggiormente seguiti dai maggiori clubè sicuramente Victor, attuale capocannoniere dellaA con 9 reti segnate. Victor(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty ...