Berlusconi vuole una riforma della giustizia basata su una solida cultura garantista

(Di martedì 27 dicembre 2022) Disco verde del Presidente Silvio. Il leader di Forza Italia promuove la Manovra del governo Meloni. “Considero questa Manovra la migliore possibile nelle condizioni date. La gravissima crisi legata ai costi dell’energia e delle materie prime richiedeva una risposta urgente e ci ha costretto a dedicare gran parte delle risorse disponibili per limitare gli effetti dei rincari”.descrive infine il premier Giorgia Meloni come “capace e determinata” e sulle loro comunicazioni spiega. “Ci sentiamo tutte le volte che è necessario. E parliamo di tante cose, nell’interesse del Paese”. Per l’ex premier c’è da guardare ai prossimi obiettivi di Governo. “Nei prossimi mesi dovremo occuparci di altri temi fondamentali. Penso alla, sulla quale il ministro Nordio ha dato ...

Il Sole 24 ORE

... 'Il ministro Nordio ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista, che è anche la nostra', afferma. Europeismo, garantismo. Il leader di Forza Italiamettere in luce i ...Ciun fiore Con Gabbani in difesa dell'ambiente Rai1 dal 14 aprile Il programma condotto da ... come annunciato dall'amministratore delegato Mediaset Pier Silvioa novembre. Lo show ... Renzi-Berlusconi: è vero riavvicinamento In gioco l’eredità del Cavaliere. Ecco gli scenari Giustizia, burocrazia, garantismo, politiche liberali e la necessità di "accontentare" Bruxelles. I vertici di FI vogliono tenere alta la loro identità e l'ex presidente torna a parlare di un Partito ...Tra i personaggi che hanno segnato la storia italiana, Silvio Berlusconi è sicuramente uno di quelli più controversi. Molti lo hanno descritto come un grande uomo d'affari, facendone (...) ...