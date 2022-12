(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - "Considerolanelle condizioni date. La gravissimalegata ai costi dell'energia e delle materie prime richiedeva una risposta urgente e ci ha costretto a dedicare gran parte delle risorse disponibili per limitare gli effetti dei rincari. Questo per evitare una nuova fase recessiva, di inflazione e di disoccupazione, alla quale molte famiglie e molte imprese non avrebbero potuto resistere". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio, in un'intervista a 'Repubblica'. Poi rilancia sulle riforme: "Penso alla riforma della giustizia, sulla quale il ministro Nordio ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista che è anche la nostra. Penso anche alla riforma burocratica, con l'abolizione del regime delle autorizzazioni ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - 'Consideromanovra la migliore possibile nelle condizioni date . La gravissima crisi legata ai costi ... Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio, in un'intervista a 'Repubblica'.Da giorniva ripetendo che il metodo di lavoro all'interno della compagine di governo ...sufficiente per affrontare nel miglior modo possibile tutte le emergenze - dice ai suoi - ma... Berlusconi: "Questa manovra è la migliore possibile contro la crisi" Il leader di Forza Italia rilancia sulle riforme, giustizia e pubblica amministrazione in particolare. "Il ministro Nordio ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista che è anche la no ...I risultati si vedranno presto. Ne sono convinti in Forza Italia. Questa legge di bilancio, dicono, era la migliore possibile data il combinato disposto di un'emergenza economica e il poco tempo a dis ...