Berlusconi detta l’agenda 2023 del governo Meloni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 dicembre 2022) In una intervista a Repubblica Silviolanciadeldelndo i tempi alla presidente del Consiglio. Primo, la riforma della giustizia, sulla quale «il ministro Nordio ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista che è anche la nostra». Secondo la riforma della burocrazia con la misura simbolo dell’abolizione del regime delle autorizzazioni preventive, per l’edilizia e per l’avvio delle attività di impresa. Per il Cavaliere «Sarebbe una riforma a costo zero che favorirà gli investimenti e quindi la crescita e la creazione di posti di lavoro». Secondo Silviola prima Legge di bilancio delè stata la «manovra migliore possibile nelle condizioni date», ma ...