Beppe Sala? La distanza siderale tra la sua giunta e la città che lavora

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Latra questa amministrazione di sinistra e la Milano che, la si misura mettendo in fila gli ultimi provvedimenti presi e annunciati a ridosso del Natale. Area B. Rincaro dei biglietti del tram. Area C che potrebbe schizzare a 7 euro, forse 10, ma non c'è nulla di certo è solo un'ipotesi però, ecco, i conti non tornano... In questi giorni stanno uscendo una dopo l'altra le giuste rimostranze delle categorie. Commercianti... semplici cittadini... artigiani. Ieri è intervenuto anche Simonpaolo Buongiardino, presidente di Assomobilità: «Condividiamo appieno la presa di posizione di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza contro la ventilata ipotesi di aumento della tariffa d'ingresso in Area C, così come quella di applicare analoga tassa di ingresso in Area B. I milanesi non meritano questo ulterioresso che ...