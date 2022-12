Benfica | pronte le offerte irrinunciabili per Enzo Fernandez

(Di martedì 27 dicembre 2022) Entrambe da 127 milioni, una dalla Spagna e una dall’Inghilterra: ecco le duesul tavolo delperDopo essere stato una delle stelle del mondiale,è pronto a diventarlo anche del Mercato. Per il centrocampista argentino delci sono due. Come riportato da A Bola, Mendes, procuratore del calciatore, ha presentato dueda 127 milioni di euro. Ignota l’identità delle due squadre, risultano essere una spagnola e l’altra inglese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

