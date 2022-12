Beccaria | catturato uno degli evasi | un 17enne marocchino Nordio | subito al lavoro sul disagio giovanile

(Di martedì 27 dicembre 2022) È statoquesto pomeriggio a Sesto San Giovanni, in piazza Marinai d’Italia uno dei sette ragazzidal carcere minorile ‘Cesare’ di Milano il giorno di Natale. Si tratta di unrintracciato oggi dai carabinieri che hanno riportato il giovane nell’istituto. Restano quindi tre i giovani detenutidall’istituto due giorni fa e ancora latitanti. L’one dalinducead affrontare il problema della devianzama anche delle infrastrutture mancanti, vecchie o inadeguate cosi come del personale insufficiente – c’era un solo agente di guardia in cortile quando i sette giovani sono fuggiti scalando con un lenzuolo annodato le mura ...

