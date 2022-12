Beatrice Valli | problemi in gravidanza | “Il ginecologo mi ha messo in assoluto riposo”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa per la quarta volta,ha voluto aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute sue e del futuro nascituro. A differenza delle precedenti gravidanze, l’ex volto di Uomini e Donne ha riscontrato diversiche la stanno costringendo a stare in. “IlL'articolo

Il Fatto Quotidiano

Leggi anche >incinta, la sua gravidanza è a rischio: 'Il medico mi ha messo a riposo'. Come sta Leggi anche > Paola Caruso, la rabbia contro gli haters dopo gli insulti: 'Mio figlio ...La quarta gravidanza sta dando non pochi problemi a: sui social confida ai fan i suoi problemi di salute.ha trascorso il Natale in casa, sotto consiglio del medico. L'influencer infatti, che sta vivendo la sua quarta ... Beatrice Valli, nuovi problemi di salute con la quarta gravidanza: “Ho capito subito che non erano i… Beatrie Valli ha raccontato ai follower come sta procedendo la sua quarta gravidanza, la terza con il compagno Marco Fantini: “É stata ...La quarta gravidanza di Beatrice Valli continua a darle problemi, ora il medico l'ha invitata a stare a riposo e ridurre gli sforzi.