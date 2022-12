Beatrice Valli | problemi con la quarta gravidanza | ' Ecco la mia situazione'

Il Fatto Quotidiano

torna a parlare della sua quarta gravidanza . L'influencer diventerà presto mamma di un'altra bambina , dal marito Marco Fantini . L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiornato i ...Quella dei 'Cantori della Stella' è una tradizione natalizia ancora diffusa nelle. Vestiti da ... ha visto la "regia" della Diocesi con l'Area Annuncio (conJob del Servizio Catechesi ) ... Beatrice Valli, nuovi problemi di salute con la quarta gravidanza: “Ho capito subito che non erano i… Beatrice Valli torna a parlare della sua quarta gravidanza. L'influencer diventerà presto mamma di un'altra bambina , dal marito Marco Fantini. L'ex corteggiatrice ...Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa per la quarta volta, Beatrice Valli ha voluto aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute sue e del ...