Basket | Nba | Brooklyn vince a Cleveland e conquista la nona vittoria di fila

(Di martedì 27 dicembre 2022), 27 dic. - (Adnkronos) -diper(22-12) che125-117 a(22-13) scavalcandola al terzo posto nella Eastern Conference Nba. Alla sirena finale sono 32 punti per Kevin Durant con 10/18 dal campo, 5/8 dall'arco, 9 rimbalzi e 5 assist - bersagli che gli valgono anche il sorpasso in classifica di Tim Duncan nella lista dei migliori realizzatori all-time nella storia Nba; ennesimo riconoscimento per il giocatore dei Nets. Grandissimo impatto a gara in corso anche per TJ Warren, che ne aggiunge 23 (massimo in stagione) con 8 rimbalzi e 9/14 dal campo. Sommerso di fischi dal pubblico di casa che non ha dimenticato il modo in cui ha deciso di andare via dall'Ohio, Kyrie Irving non si è fatto condizionare dall'ambiente ostile e ...