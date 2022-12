Barbie | tutto quello che sappiamo sul film di Greta Gerwig

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 dicembre 2022) In occasione del recente lancio del primo teaser, vediamo tutte le informazioni della pellicola trapelate fino ad ora., la bionda bambola della Mattel che, nel 1959 ha rivoluzionato totalmente il mercato dei giocattoli, è una figura chiave dei tempi moderni in quanto segna il confine tra i turbolenti anni di guerre mondiali e la rinascita del globo su più livelli. Senza esagerare si può tranquillamente ritrovare nella giovane ragazza il simbolo del sogno americano, ma anche la volontà di una società di ripartire, in pieno boom economico. Ecco perché l'annuncio di unsu, che apparentemente sembra un irriverente scherzo cinematografico, potrebbe essere l'occasione per raccontare la storia statunitense da un inedito punto di vista. Ad …