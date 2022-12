' Bagnaia preparati | sarò il tuo primo rivale' - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Enea Bastianini durante la prima prova sulla Ducati ufficiale per la quale correrà nel 2023. Nel tondo il pilota riminese, sotto nella grande festa Ducati a BolognaE non è tutto: perché a rendere speciale la giornata sarà "Chivasso festeggia Francesco... Dalle 11,30 la distribuzione di polenta e salsiccetta nonché fasoi e previat da asporto... "Bagnaia preparati, sarò il tuo primo rivale" Bastianini promosso nella Ducati ufficiale: "In pista daremo il massimo, ma l’importante sarà lavorare insieme per sviluppare la moto" ...SBK: Alvaro: "Mi piacerebbe fare un test, solo per divertimento, una wildcard è secondaria. Vorrei solo provare le sensazioni che ti regala una moto MotoGP”. Bagnaia: "Te lo faranno fare, ed io vorrei ...