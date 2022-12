“Attacco decapitante” Russia in allerta | pronto l' assassinio di Putin?

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si acuisce lo scontro trae Stati Uniti. Stavolta la pietra dello scandalo sono alcune dichiarazioni rilasciate da "funzionari anonimi" del Pentagono in merito a un "" contro il Cremlino. In tale fuga di notizie il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in un'intervista all'agenzia Tass, ci legge un messaggio a Vladimir: “Alcuni 'funzionari anonimi' del Pentagono hanno effettivamente espresso la minaccia di sferrare un '' al Cremlino, che in realtà è una minaccia di tentato omicidio del presidente russo. Se tali idee sono davvero ponderate da qualcuno, allora questo qualcuno dovrebbe pensare meglio alle possibili conseguenze di tali piani”. “Il corso politico dell'Occidente, che mira alla totale repressione della ...

