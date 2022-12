Atletico Madrid | Joao Felix vicino all’addio | al suo posto si pensa a Borja Iglesias

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il futuro diè sempre più lontano dall’, visto il poco spazio in campo concessogli fin qui da Simeone. Sull’attaccante c’è l’interessamento del Chelsea che, secondo quanto riporta il Telegraph, sarebbe disa prelevare il portoghese con un prestito oneroso di 6 mesi con obbligo di riscatto al termine della stagione in corso. Come sostituto dil’indiziato numero per l’, attaccante del Betis Siviglia. Secondo quanto riporta Marca, sarebbero già iniziati i contatti tra i due club spagnoli e il giocatore avrebbe già dato il suo assenso per il trasferimento. Il Betis inoltre, vista la difficile situazione economica che sta vivendo, ...

Joao FELIX, protagonista con il Portogallo agli ultimi Mondiali, è destinato a cambiare aria, o comunque a lasciare, perché nell'di Diego Simeone non riesce a trovare spazio. Sull'attaccante hanno messo gli occhi in molti, a cominciare dal Chelsea, che sembra pronto - secondo quanto riferisce il ...Stando a quanto riferisce noticiasdeporte infatti, il Mago, stanco di aspettare il Siviglia e in attesa che l'sciolga ... Grandi manovre Atletico Madrid in attacco: se esce anche Joao Felix c'è posto per Iglesias Luis Suarez è a un passo dal vestire la maglia del Gremio: l'attaccante uruguaiano pronto a giocare nel campionato brasiliano.Il futuro di Joao Felix nella seconda parte della stagione rimane incerto. Tutto sembra portare a un cambio di scenario per l'attaccante portghese ma ...