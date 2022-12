Atletico Madrid | Joao Felix verso il Chelsea | Iglesias al suo posto

(Di martedì 27 dicembre 2022)sempre più lontano dall’: il suo successore sarebbe Borjadel Betis Sivigliaè sempre più lontano dall’. Per questo motivo i colchoneros stanno sondando il mercato per trovare il sostituto. Secondo quanto riportato da Marca, il nome è quello di Borja, attaccante del Betis Siviglia. Già avviati i primi contatti tra i due club, con il calciatore che ha dato il suo assenso al trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agenzia ANSA

Anche l'Everton è alla ricerca di una punta di peso , mentre in Spagna, dopo le voci sul Real, c'è ora l'di Simeone fortemente interessato al centravanti, come riserva di Morata. Il ...Il futuro di Joao Felix è sempre più lontano dall', visto il poco spazio in campo concessogli fin qui da Simeone. Sull'attaccante c'è l'interessamento del Chelsea che, secondo quanto riporta il Telegraph, sarebbe disposto a prelevare ... Allenamento Atletico Madrid - Sport - Ansa.it Il Wolverhampton si è concesso un costosissimo regalo di Natale. Nella serata di oggi, tempo di smaltire il pranzo coi parenti, i tifosi hanno trovato una graditissima sorpresa: con un tweet, il Leggi ...Joao Felix, protagonista con il Portogallo agli ultimi Mondiali, è destinato a cambiare aria, o comunque a lasciare Madrid, perché nell'Atletico ...