Atletico Madrid | Joao Felix sempre più lontano | il Chelsea ci prova

Commenta per primo Dopo aver annunciato la cessione di Matheus Cunha al Wolverhampton, l'Atléticosi è messo subito alla ricerca del sostituto dell'attaccante . Come riporta Marca , il preferito di Diego Simeone è Borja Iglesias del Betis Siviglia.Il brasiliano sbarca a gennaio in prestito per poi firmare un quadriennale LONDRA (INGHILTERRA) - Il Wolverhampton ha ingaggiato, in prestito dall', l'attaccante brasiliano Matheus Cunha. Il 23enne si unirà al club di Premier League dal 1° gennaio per poi firmare un contratto quadriennale al termine della stagione per una quota ... Atletico Madrid, caccia al post Cunha | Mercato | Calciomercato.com L'Inter non ha ancora raggiunto un accordo con Skriniar per il rinnovo del contratto: dall'Atletico Madrid l'idea Gimenez ...