Atletica | Trost pronta al rientro | “Volevo mollare Tornerò nelle gare all’aperto”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Alessiaa tornare in pista. Grande speranza del salto in alto azzurro, la 29enne ha firmato il suo ultimo 1.90qualificazioni a Tokyo 2020, nella stessa pedana cha visto il trionfo di Gimbo Tamberi. A seguire altre tre, e altre sei nel 2022, ma tutte senza risultati degni di nota. Ora Alessia vive a Castelporziano, nei pressi di Ostia e della caserma che fa da base al centro sportivo delle sue Fiamme Gialle. “Ci sono state mattine in cui, dopo essermi allenata il giorno prima, per alzarmi dal letto ci mettevo 10’. E piangevo – racconta -. Ho sofferto di problemi muscolari, articolari, soprattutto nervosi. La mia schiena ha protusioni varie, la mia colonna vertebrale fa le bizze. Non ho patito un infortunio specifico, ma un fortissimo stato infiammatorio generale. La primavera scorsa provavo a ...

