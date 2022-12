Aston Villa | Emery punta un difensore del Betis

Muriqi brilla con il Maiorca, attirando su di se l'interesse di Everton e. La Lazio osserva da spettatrice interessata Vedat Muriqi sta giocando molto bene al Maiorca e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione della Premier League. Come riportato dal ...Emery lo ha chiesto espressamente come rinforzo per il suoe il club sembra pronto a far follie per battere la concorrenza. Anche l'Everton è alla ricerca di una punta di peso , mentre in ...Chelsea – Bournemouth: passano in vantaggio i blues grazie al gol di Kai Havertz che riceve in area da Raheem Sterling, tutto facile per il tedesco che deve solo spingerla in rete ...L'Inter sta preparando un'offerta di contratto per il nazionale francese Marcus Thuram, nel tentativo di convincerlo a trasferirsi a Milano nel 2023. Lo conferma ...