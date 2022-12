ASCOLTI TV 26 DICEMBRE 2022 | GFVIP 19 | 1% | LA BELLA E LA BESTIA 14 | 3% | REPORT 8 | 3% | IL RAGAZZO DI CAMPAGNA | 5 | 9% IGNOTI 20 | 4% VS STRISCIA 18 | 2%

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 27 dicembre 2022)TV 26· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – 1166 18.80Storie Italiane – 1320 19.10Storie Italiane – 1312 17.50È Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti– 3916 20.40Lae La– 2382 14.34La Famiglia von Trapp – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1090 18.10Mattino 5 News – 1161 16.80Forum (R) – xTg5 – xBeautiful – non in ondaTerra Amara – non in ondaThe Blind Side – xAmici – non in ondaGrande Fratello Vip – xUn Altro Domani – non in ondaIl Peggior Natale della mia Vita – ...