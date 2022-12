Arsenal | Saka riparte alla grande | è il 're' del Boxing Day

TUTTO mercato WEB

... attualmente responsabile dello sviluppo mondiale del calcio per conto della Fifa, è stato inquadrato dalle telecamere anche mentre esultava per il gol - poi annullato - di. L'non vince ...LONDRA - Anche dopo la sosta resta al comando l'di Arteta , che vince 3 - 1 in rimonta il derby sul West Ham con i gol di, Martinelli e Nkethia e conserva la prima posizione in classifica. Non era la ripartenza che sperava, ma ... Arsenal-West Ham 3-1, le pagelle: Saka imprendibile, male Kehrer. Odegaard, quanta qualità Arsenal - West Ham United 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della diciassettesima giornata di Premier League 2022/23.che ribaltano il match in cinque minuti coi gol di Saka e Martinelli, infine Nketiah mette in cassaforte l'allungo +7, in attesa del City. Edward Nketiah esulta con i compagni di squadra per il gol in ...