Arsenal | ritorno di fiamma per Mudryk | offerti circa 60 milioni allo Shakhtar Donetsk

SPORTFACE.IT

... ma rischia di perdere Rabiot: infatti la società potrebbe decidere di cederlo a gennaio (e ...Balotelli In Turchia nei giorni scorsi era circolata con insistenza la voce di un possibile...Unimportante per Pioli , impegnato a preparare la trasferta di Salerno del 4 gennaio. Nei ... senza Origi ai box, e con Giroud a mezzo servizio (l'exavrà pochi allenamenti nelle gambe)... Arsenal, ritorno di fiamma per Mudryk: offerti circa 60 milioni allo ... Ormai da più di un anno Mykhaylo Mudryk rappresenta l'obiettivo di mercato di tante big del calcio europeo. L'Arsenal è una di queste.Il racconto della diciassettesima giornata di Premier League, con la capolista Arsenal e la sorpresa Newcastle che continuano a vincere ...