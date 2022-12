Arretrati stipendio docenti e ATA | sul conto il 29 dicembre Avviso NoiPA

Orizzonte Scuola

Docenti e personale scolastico si sono accorti che è stato appena chiuso un contratto importante che dà un aumento di 124 euro medi mensili e che ha anticipato a dicembre glidi...Con dicembre incluso, si arriva a ben 4 mesi di seguito senza percepire uno. Una ... Speriamo che con l'emissione straordinaria di fine dicembre per gli, il governo paghi anche ... Arretrati stipendio docenti e Ata, il 29 dicembre sui conti correnti Noia Arretrati: da oggi, 27 dicembre e fino al 30 dicembre 2022, partono i pagamenti. Lo afferma Noipa in un comunicato stampa ...Valditara sulla scuola: «Penso sia cambiato qualcosa in profondità: lo sciopero come strumento di lotta politica non tira più. Non funziona più. Si è chiusa, o si sta chiudendo, un'epoca».