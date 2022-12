Arkadiusz Milik | scheda tecnica | vita privata e stipendio

(Di martedì 27 dicembre 2022)è uno dei punti di riferimento più importanti della Juventus. Ecco un focus riguardantee tanto altro ancora.ha coronato il suo ritorno in Italia nel migliore dei modi. Benché inizialmente utilizzato poco dall’allenatore, si è subito distinto dai compagni per la qualità delle sue giocate. Ansa FotoUn giocatore completo in grado di risolvere le partite nel giro di poco tempo. Esattamente ciò che serviva ai bianconeri. Anche i numeri testimoniano questa condizione di assoluta superiorità. C’era chi parlava di “intralcio” nei confronti di Vlahovic. In realtà i due insieme funzionano alla grande. E la loro rispettiva media è sensazionale. In questo articolo si potrà così vedere un approfondimento riguardante...

Calciomercato.com

E poi la dirigenza ha scelto di puntare su, più utile alla causa e meno costoso. Il nome di Depay comunque nei prossimi mesi potrebbe rappresentare un vero e proprio tormentone, ...A Tuttomercatoweb è intervenuto l'avvocato Marco Sommella, intermediario che ha curato il passaggio didall'Olympique Marsiglia alla Juventus. "Per Arek ha detto Sommella parlando dell'ex Napoli c'era già stato un corteggiamento da parte del club bianconero già qualche anno fa. La ... Juve, la verità sul futuro di Milik | Mercato | Calciomercato.com In cerca di riscatto, in questo caso non propriamente sportivo, vista l’ottima prima parte di stagione, c’è anche Arkadiusz Milik, che nonostante non abbia brillato al mondiale gode della fiducia dell ...In cerca di riscatto, in questo caso non propriamente sportivo, vista l’ottima prima parte di stagione, c’è anche Arkadiusz Milik, che nonostante non abbia brillato al mondiale gode della fiducia dell ...