L'ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, Easyjet e Ita per accertare ... L'istruttoria, è statasu segnalazione del Codacons che denunciava presunte distorsioni ......delle compagnie aeree - ha commentato - Per questo speriamo che l'istruttoria aperta dall'... In una nota Easyjet ha dichiarato di essere "a conoscenza dell'istruttoriadall'Autorità ... Antitrust, avviata istruttoria su caro voli Sicilia a Natale MILANO (Reuters) - L'Autorità Antitrust ha avviato un'istruttoria per accertare l'eventuale abuso di posizione dominante relativamente ai prezzi applicati dalle compagnie aeree Ryanair, Easyjet, Ita A ..."Si ritiene che l'incremento dei prezzi dei biglietti aerei nel periodo natalizio - si legge - potrebbe essere il frutto di un comportamento collusivo tra i vettori aerei ...