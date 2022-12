Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 27 dicembre

Leggi su zon

(Di martedì 27 dicembre 2022): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 27Nonostante Nunzio e Chiara stiano pensando al matrimonio e al futuro insieme, Alice, tornata inaspettatamente a Napoli, sembra che abbia sempre più intenzione a conquistare uno spazio più importante nella vita del ragazzo. Preoccupato per Niko, Renato si confida con Filippo trovando in lui le risposte che forse non sa darsi. Giulia fa una sorpresa a Bianca per tirarle su il morale.Un ...