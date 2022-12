Anticipazioni Tempesta d’Amore | la puntata di oggi | 27 dicembre

(Di martedì 27 dicembre 2022): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 27Werner litigare ancora con Ariane, accusandola di avere organizzato il falso rapimento di Robert e di essere una criminale. La donna, a sua volta, gli ricorda che lui le aveva fatto credere di essere molto ammalata e di stare per morire. Robert si chiede se non sia il caso che il padre lasci l’appartamento per il trasferirsi altrove. Maja, intanto, ha dimenticato il libro di fiabe che le ha regalato Josie sul bancone del bar. Josie lo ...

