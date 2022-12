Angela Merkel | «Kohl si approfittava di voce e corporatura I tremori? Faceva caldo | era appena morta mia madre»

(Di martedì 27 dicembre 2022) La Cancelliera della Germania dal 2005 al 2021 ripercorre alcuni momenti importanti della sua vita, non solo politica: «Il mio motto in politica è sempre stato: ce la faremo. Perciò, da politica, non mi sono mai occupata di scenari catastrofici, ma ho sempre cercato soluzioni

Contropiano

Non ultimaha rinsaldato la collaborazione con la Russia: durante i suoi 16 anni da cancelliera ha incontrato almeno due volte all'anno Vladimir Putin, vuoi nella dacia dello "Zar" a ...Recentementeha chiarito che certe persone all'interno della NATO non sono interessate a negoziati di pace. Le previsioni ottimistiche dei falchi Atlantici non sono condivise dai ... Angela Merkel: ricordi e bugie sugli accordi di Minsk La sua consulente politica, Beate Baumann, è con noi per tutta la durata del colloquio. Prima di iniziare si scattano delle foto; velocemente, perché Angela Merkel non ama essere fotografata. Il ...C’è da chiedersi per quanto tempo ancora gli ucraini possano, o vogliano, restare in balia della fazione militarista di Washington alla quale Kissinger ha lanciato il suo avvertimento.