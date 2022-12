Andria | automedica contro un palo | morta anziana Era la mamma di una consigliera regionale della Puglia

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Il gruppo consiliare del Partito democratico si unisce al luttoDebora Ciliento per la perditasuaa causa di un terribile incidente stradale. A lei e alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e il nostro abbraccio”. Filippo Caracciolo, capogruppo del partito democratico nel consiglio, ha diffuso il messaggio di cordoglio. Ieri sera, lungo la strada-Barletta, l’incidente. Per cause da dettagliare un’autimedica, di un’associazione del volontariato, è finitaun. Èla 75enne che era bordo, appunto madre. L'articolo ...

in seguito ai traumi riportati in un incidente stradale che si è verificato ieri sera lungo la provinciale Andria-Trani. Secondo una prima ricostruzione la donna si trovava a bordo di un'automedica. Una donna di 75 anni, Antonia Dragonetti, è morta questa notte all'ospedale ad Andria, dopo essere stata portata li in codice rosso a causa delle ferite e dei traumi provocati dall'incidente.