Andi Nganso | il medico aggredito a Lignano Sabbiadoro | ha ottenuto la cittadinanza italiana

(Di martedì 27 dicembre 2022) Era stato vittima di una delle più becere violenze dialettiche dettate dal razzismo: insulti per via del colore della sua pelle da parte di un paziente che ha rifiutato di essere curato da lui in Pronto Soccorso. Ora, dopo 16 lunghissimi anni di attesa (fatta di studi e lavoro), il dottoreFlorinFenjiep è finalmente diventato cittadino italiano. La sua storia è salita all’attenzione dei media dopo aver denunciato quanto subìto nella giornata del 17 agosto scorso. Ora, però, il giuramento sulla Costituzione è un piccolo grande passo per lui. Per mettersi alle spalle quell’episodio deprecabile intriso di razzismo., il, diventa cittadino italiano E la sua soddisfazione, condita di ...