Amici 22 | speciale Natale | ecco il preferito dai fans su Wittytv

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nella normale programmazione Mediaset,22 è stato sospeso per le vacanze difino al nuovo anno, ma Maria De Filippi ha previsto una puntatatrasmessa suproprio il 25 dicembre 2022. Tutti i ragazzi si sono esibiti e alcuni di loro sono stati sicuramente più apprezzati, in modo particolare Niveo che si è rivelato il più cliccato e quello che ha entusiasmato di più. Il suo destino però si deciderà quando riprenderanno le normali puntate, in quanto è a rischio eliminazione. Questa puntata sul web ha ottenuto un incredibile successo, chissà se ce ne saranno altre?22, puntata: i vincitori del pubblico Nel dettaglio, per evitare di lasciare itroppo tempo senza22, Maria De ...