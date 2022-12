Amadeus | ' Madame ad oggi è in gara a Sanremo | innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli'

la Repubblica

Ad oggiè in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano". Lo ha detto, durante il programma ...Commenta per primo Una settimana di festa in musica.presenta così il prossimo Festival di Sanremo , da martedì 7 a sabato 11 febbraio. Il ... ndr), Ariete e(2002)'.IN GARA - '... Sanremo: Amadeus, "Madame Finché non colpevole, è innocente e quindi ad oggi in gara" C’è anche Madame fra gli indagata nell’inchiesta della Procura di Vicenza sulle false certificazioni per la vaccinazione anti Covid e per la cantautrice, attesa a Sanremo con un brano che è già al cen ...27 dic 2022 - Il primo commento dopo l'indagine sul green pass illegale, in cui sarebbe coinvolta la cantante.