Altro che Napoli | un altro club di Serie A pensa a Zaniolo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tra pochi giorni si entrerà nuovamente nel vivo del campionato diA, che riapre le danze il 4 gennaio dopo i due lunghi mesi di stop per il Mondiale in Qatar. Insieme alle partite e alle sfide accese tra i, a gennaio torna anche il calciomercato nella sua sessione invernale che andrà dal 2 al 31. Ildi Aurelio De Laurentiis, che ha concluso diverse operazioni nella fase estiva e che ad oggi guida la classifica diA, non dovrebbe subire numerosi stravolgimenti, ma nonostante ciò Giuntoli è a lavoro per individuare potenziali acquisti.al? La situazione Un nome che è stato accostato più volte alla maglia azzurra è quello di Nicolò. Il centrocampista della Roma classe ’99 ha il contratto in scadenza con il ...