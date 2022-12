Allarme Covid in Cina | nel metrò c' è chi viaggia coprendosi con un telone di plastica

(Di martedì 27 dicembre 2022) I casi aumentano e le informazioni sono poche. L'esplosione della pandemia in, che è coincisa con la conclusione delle misure super restrittive adottate inn quel Paese da quando è stato isolato per la prima volta il-19, preoccupa l'Occidente. I letti negli ospedali tornano a essere pieni di persone che necessitano cure. E c'è il serio rischio che possano nascere nuove varianti, ancora più pericolose e contagiose. E, come afferma l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, preoccupa "il fatto che Pechino non comunichi i dati. L’Oms dovrebbe impuntarsi per averli. In questo modo non siamo in grado di capire quello che sta succedendo ed adottare eventuali strategie". Nela Chengdu, nella provincia di Sichuan, c'è addirittura chicompletamente coperto con undi ...

Open

Si tratta di una misura di prevenzione - al momento non obbligatoria - che serve anche ad accertare il tipo di variantedi chi arriva dal Paese asiatico. Ieri sono stati eseguiti 90 tamponi, ..."Non sono mai stato allarmista " aggiunge " ma ora dico che dobbiamo alzare una barriera per proteggerci da quanto sta accadendo in Cina, dove è in corso una nuova ondata disenza precedenti e ... Covid, allarme anche in Giappone: più di 175mila contagi in 24 ore. «Il governo si prepara a nuova emergenza sanitaria» I viaggiatori che dalla Cina atterrano all’aeroporto di Malpensa dovranno effettuare il tampone anti-Covid: cosa sta succedendo."C'è un virus del Covid che è in picchiata mentre da noi è il virus dell'influenza che è in decollo. È probabile, credo, che nelle prossime settimane avremo ancora dei casi perché stiamo per… Leggi ...