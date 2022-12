Alexis Mac Allister | il centrocampista che ha stregato Allegri

(Di martedì 27 dicembre 2022)Macclasse 1998 del Brighton di De Zerbi, ha letteralmentee tante squadre in Europa. L’ottimo Mondiale disputato con la sua Argentina, ha messo in mostra tutte le doti di questo calciatore, che ha ripagato egregiamente la fiducia di Scaloni. Naturalmente, la giovane età mischiata con le qualità mostrate in Premier e poi al Mondiale, fanno di Macun giocatore ambito in Europa.Mac: carriera e identikit del giocatoreMaccresce nelle giovanili dell’Argentinos Juniors. Ilesordisce in prima squadra a novembre 2016, in occasione della partita di Primera B Nacional (seconda divisione argentina) vinta ...

la Repubblica

Commenta per primo L' Atletico Madrid è in pole perAllister : lo assicura il Daily Mail , spiegando che i colchoneros guidano la corsa al centrocampista argentino del Brighton , davanti ad Arsenal e Tottenham . SuAllister c'è anche l' ...Tutti pazzi perAllister: mezza Europa sulle tracce dell'argentino in forza al Brighton. La situazione Secondo quanto riferito da Repubblica Inter e Juventus avrebbero messo nel mirinoAllister, ... Mac Allister tra Benfica e Liverpool. Ma Allegri vuole portarlo alla Juventus Futuro in Italia per Mac Allister Ci pensa la Juve: Allegri lo preferisce a Milinkovic-Savic Alexis Mac Allister è stata sicuramente una delle rivelazione del Mondiale. L'Argentino, titolare… Leggi ...Futuro in Italia per Mac Allister Ci pensa la Juve: Allegri lo preferisce a Milinkovic-Savic Alexis Mac Allister è stata sicuramente una delle rivelazione del Mondiale. L'Argentino, titolare… Leggi ...