“Alcuni parlamentari italiani erano marionette nelle mani di Panzeri” | le foto del passaggio dei soldi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Leggendo le conversazioni” delle intercettazioni di Antonio, arrestato a Bruxelles per l’inchiesta Qatargate, “si comprende perfettamente come il gruppofosse in grado di muovere come, soprattutto”. E’ quanto si legge in un articolo di Repubblica sulle intercettazioni in mano ai magistrati belgi. I magistrati belgi hanno i nomi deimanovrati da“Condi loro – prosegue il quotidiano diretto da Maurizio Molinari – parlano direttamente al telefono per indicare loro gli interventi da fare. E per complimentarsi dopo ilin aula. Al momento i nomi di questisono coperti, così ...