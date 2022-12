Alcaraz numero 1 del tennis? Tutte balle | boicottato “no vax” Djokovic

(Di martedì 27 dicembre 2022) Classifica ATP (è l’associazione ufficiale internazionale maschile di) di fine 2022. Primo: Carlos, Spagna Secondo: Rafael Nadal, Spagna Terzo: Casper Ruud, Norvegia Quarto: Stefanos Tsitsipas, Grecia Quinto: Novak, Serbia …conta 6820 punti.4820. Ma al serbo non sono stati attribuiti i 2000 punti spettanti al vincitore di Wimbledon e non gli è stato consentito di giocare in molti altri tornei (anche un primo turno vinto lo avrebbe collocato in testa, figuriamoci). Una classifica falsa e mendace che ha portato ad osannare in“il più giovaneta di tutti i tempi ad occupare la prima posizione da quando la classifica esiste”., come si vede.. di Mauro della Porta Raffo, ...

