Alberto Angela a caccia delle ‘Meraviglie’ d’Europa

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 dicembre 2022)a Lisbona Abertotorna con il viaggio alla scoperta“Meraviglie” che, in questa nuova serie intitolata “Stelle“, varca per la prima volta i confini nazionali per esplorare, oltre a quelli italiani, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Domani in prima serata su Rai1, e per tre settimane, torna il programma di Rai Cultura dedicato ai tesori del nostro patrimonio culturale e ambientale. Un viaggio che attraversa l’Europa da est a ovest, da sud a nord, alla ricercabellezze più rappresentative di ciascun paese, ma anchelinee di una storia comune e di una comune identità. Oltre al racconto di, alle immagini girate in 4K con l’uso di audaci droni ...