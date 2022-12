Aladdin stasera in prima tv su Rai 1 | trama e cast del film con Will Smith

Tag43

Quando finisce in prigione,viene costretto dal Gran Visir a recuperare una preziosa lampada magica (che si trova confinata in una caverna piena di meravigliosi tesori) che al suo interno ...su Rai 1 alle 21.25(Mena Massoud, 31) è un ragazzo che vive di espedienti nella città di Agrabah. ... Aladdin stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film Aladdin: trama, cast e streaming del film del 2019 in onda stasera, 27 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1. Tutte le informazioni ...Aladdin, remake in live action del classico Disney, andrà in onda stasera - 27 dicembre - in prima visione su Rai Uno. Ecco qualche dettaglio su trama e cast.