' Aladdin - Live Action' | questa sera alle 21 35 su Rai 1 | ecco la trama del film di Guy Ritchie

Rai Storia

Action' , questa sera alle 21.35 su Rai 1 il film del 2019 diretto da Guy Ritchie. Ecco la trama del film tratto dal celebre cartone animato della Disney.è uno sfortunato ma ...Diretto da Guy Ritchie e prodotto da Walt Disney Pictures , uscito nel 2019,è ilaction dell'omonimo film d'animazione Disney del 1992. Vede come protagonisti Will Smith nel ruolo del ... "Aladdin" il live action - RAI Ufficio Stampa Ecco trama e cast del live action di Aladdin con Will Smith, un genio irresistibile per un film campione di incassi.Naomi Scott età. Nata a Londra il 6 maggio 1993, Naomi Scott è un'attrice britannica di origini indiane. Leggi tutto Naomi Scott età. Nata a Londra il 6 maggio 1993, Naomi Scott è un’attrice britannic ...