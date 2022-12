Aladdin il live action della Disney con Will Smith stasera su Rai 1 | trama e cast

(Di martedì 27 dicembre 2022)su Rai 1 va in ondail filmprodotto dallae anticipazionipellicola del 201927 dicembre, su Rai 1 alle 21:25, va in ondail filmprodotto dalla: la pellicola del 2019, diretta da Guy Ritchie, è il remakedell'omonimo film d'animazionedel 1992, basato sul racconto de Le mille e una notte. La pellicola ha incassato oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo. Nella sua versione italiana il sultano, padre di Jasmine, è stato doppiato da Gigi Proietti. Ladirimanda al cartone animato ...

Lorenzo Di Palma Film 21:25 domani sera stasera in onda 27 Dic Prodotto dalla Disney nel 2019 con budget enorme e diretto da Guy Ritchie , "" è uno dei più fortunati "- action" della casa di produzione di Topolino. La trama rimanda direttamente all'altrettanto fortunato (al botteghino) cartone animato del 1992 e alla favola ...Nuovo appuntamento con i classici Disney . Stasera 27 dicembre, alle 21.25 su Rai1 , arriva in prima visioneaction del 2019 con la regia di Guy Ritchie . Remake dell'originale animato del 1992, racconta la storia di un giovane ladro di Agrabah, immaginaria cittadina d'Oriente. Un giorno ... "Aladdin" il live action - RAI Ufficio Stampa Ecco trama e cast del live action di Aladdin con Will Smith, un genio irresistibile per un film campione di incassi.Ci troviamo ad Agrabah, immaginaria cittadina d’Oriente. Aladdin (Mena Massoud) è un giovane che vive di espedienti, si arrangia con piccoli furti, sempre accompagnato dalla sua fedele scimmietta Abu.