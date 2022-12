Open

Khadim al - Sharia attualmente è la più affermata giocatrice diiraniana: è riuscita a guadagnarsi il grado di gran maestra femminile. Ha vinto inoltre il titolo di maestra internazionale di ...C'è un solo italiano in gara, ed è Sabino Brunello. Per lui, che rapid possiede un rating ELO di 2725 (quello classico è 2519), punteggio che fino a questo momento è di 2.5/5, che lo pone in un gruppo ... Ai mondiali di scacchi senza velo, la sfida di Sara Khadim al-Sharia La scacchista iraniana Sara Khadem, 25 anni, ha deciso di partecipare al World Blitz Championship (i mondiali di scacchi) ad Almaty, in Kazakistan, senza indossare il ...