Agnelli all'assemblea degli azionisti | 'La Juve viene prima di tutto e di tutti' VIDEO

Abbiamo deciso'unanimità di rivedere alcune stime del progetto di bilancio, sulla base delle osservazioni degli esperti in ottica di accentuata prudenza '. IL MESSAGGIO DI- Poi arriva il ...... la notizia sarebbe già stata comunicata ad Allegri, svolta bianconera Si conclude definitivamente, oggi, l'era Andreain casa Juventus, con l'ultimo atto del CDA dimissionario, relativo'... Andrea Agnelli all’assemblea degli azionisti: “Dimettersi non è stata una decisione facile, ma la Juve viene … Per la prima volta prende la parola anche Luciano Moggi, in qualità di azionista, accolto tra gli applausi. "E’ un applauso che mi commuove - ha esordito l’ex dirigente bianconero -, in tanti si doman ...Nel suo intervento all'Assemblea del azionisti della Juventus, l'ex presidente bianconero, Andrea Agnelli, ha parlato anche del futuro ...