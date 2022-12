Agnelli agli azionisti | “La Juventus prima di tutto e tutti” | VIDEO

Open

Se l'appuntamento di oggi, che offrivaazionisti rappresentanti pure della minoranza più ... In attesa di comprendere see la sua squadra di lavoro abbiano realmente commesso dei reati ..."Sono qui per ringraziare Andrea, nove scudetti non si vincono facilmente" ha sottolineato, ...e Fiorentina non devono retrocedere e che la Juve non deve essere aiutata e Meani che parla... Juventus, il passo d'addio di Andrea Agnelli agli azionisti: «Lascio in ... Andrea Agnelli, e di altri undici dirigenti del club (più la società) nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità di bilancio e le plusvalenze. L’avviso di conclusione delle indagini era ...L'ex direttore sportivo haringraziato Andrea Agnelli. Luciano Moggi è intervenuto all’assemblea degli azionisti della Juventus prendendo la parola tra gli applausi dei presenti. “La società non si è m ...