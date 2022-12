Adulti e ragazzi | se la pena è la stessa che giustizia è?

RaiNews

Il ministero della Giustizia conta anche i cosiddetti "giovani" -tra i 18 e i 24 anni compiuti - la cui presenza negli istituti per minori "ha assunto nel tempo un'importanza ...Un' evasione annunciata . Nel day after della fuga di 7dal carcere minorile Beccaria di Milano , una volta istituto modello per il recupero dei ... come in molte altre carceri anche per, ... Gli evasi dal "Beccaria", anche una fuga con un lenzuolo. Il Ministero: "In arrivo nuovi educatori" “A differenza loro, gli altri detenuti hanno scelto di non fuggire nonostante presumibilmente questo piano fosse premeditato e conosciuto forse ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...