(Di martedì 27 dicembre 2022) E' morto a Roma il 26 dicembre il direttore della fotografia. Nato nel 1941 è stato collaboratore di Giuseppenel film, per il quale ottenne una ...

Gazzetta del Sud

Fratello del giornalista Luca Giurato,Giurato aveva iniziato la carriera negli anni Sessanta, prima con corti, poi con lavori televisivi come La baronessa di Carini e I clowns di Federico ...... Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Álvaro de Juana e Alex Pastrana. Quello di Omar però non sarà un, ma un arrivederci: tornerà nella stagione 7! Addio a Blasco Giurato, "illuminò" Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-452f4635-3aae-da83-8087-1a5fb31a4f ...E’ morto a Roma il 26 dicembre il direttore della fotografia Blasco Giurato . Nato nel 1941 è stato collaboratore di Giuseppe Tornatore nel film Nuovo ...