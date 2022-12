Addio a Blasco Giurato | direttore della fotografia di Nuovo Cinema Paradiso

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il, noto per aver lavorato insieme al regista Giuseppe Tornatore nel film “” (1989), per il quale ottenne anche una nomination al Bafta, è morto nel giorno di Santo Stefano a Roma all’età di 81 anni. Con Tornatore è statoanche per “Il camorrista” (1986) e “Una pura formalità” (1994). Nato Roma, 7 giugno 1941, era fratello del giornalista Lucae del cantautore Flavioha lavorato con molti registi, tra i quali Dino Risi, Lina Wertmuller, Pupi Avati e Renzo Martinelli. E’ stato...

Fratello del giornalista Luca Giurato, Blasco Giurato aveva iniziato la carriera negli anni Sessanta, prima con corti, poi con lavori televisivi come La baronessa di Carini e I clowns di Federico ...