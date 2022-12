Adani | «Avrei dovuto commentare la finale dei Mondiali | ecco perché non l’ho fatto»

(Di martedì 27 dicembre 2022) LaMondiale fra Argentina e Francia è stata commentata, per la RAI, dalla coppia Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro e non da quella composta da Lelee Stefano Bizzotto, designati per Croazia-Marocco, valida per il terzo posto. Una scelta, secondo fonti vicine alla televisione di Stato, già prevista, nonostante le partite dell’Argentina fossero state L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Corriere della Sera

... ovvero che se l'Italia non ci fosse stata,commentato la finale dei Mondiali ". Negli uffici ... Mondiali, è statoa fare un passo indietro. "Non volevo dare un peso ad Antinelli, che già ...1 Dopo giorni di silenzio Leleha deciso di parlare di Argentina - Francia, finale del Mondiale in Qatar la cui telecronaca ... ho concordato che se non ci fosse stata l'Italia,commentato ... Adani e la finale dei Mondiali: «Avrei dovuto commentarla io. Ecco perché non l’ho fatto» Ha fatto discutere, dividendoli e non poco, i tifosi ma alla fine l’esclusione di Lele Adani dalla telecronaca della finale dei Mondiali in Qatar, ha una spiegazione. Ed è lo stesso commentatore della ...Lele Adani ha spiegato alla Bobo Tv che la finale tra Argentina e Francia sarebbe dovuta essere sua: ecco cosa è successo ...