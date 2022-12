Abusi e pedofilia dietro il paravento del gender | 122 casi di “trans” stupratori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic — Non ci voleva il quoziente intellettivo di un genio per capire che l’introduzione delself-id o autocertificazione di genere avrebbe spianato la strada a tutti quei predatori sessuali che, identificatisi come «donna», ne approfitteranno per invadere gli spazi femminili (minorenni comprese) e mettere a segnoe stupri. Ilself-id spiana la strada agli” Dai all’empio una corsia preferenziale per compiere misfatti, e lui ne abuserà: permettigli di cambiare genere e identità anagrafica a seconda di ciò che «si sente», senza dover presentare referti medici e autorizzazioni di un giudice, e il predatore diventerà «donna». Nessuno potrà legalmente impedirgli di accedere a bagni, spogliatoi, saune, centri estetici, strutture ...