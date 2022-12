5 libri per fare felice chi crede nella musica e nel rap italiano

Leggi su gqitalia

(Di martedì 27 dicembre 2022) Da leggere, da possedere, da regalare. Sono i miglioridel momento dedicati al rap, volumi che posso davvero arricchire le nostre librerie. Perché sono il racconto di cinque storie diverse, talvolta diversissime, ma con una matrice comune che è la passione, anzi, sarebbe meglio dire la vocazione per la. Percorsi differenti che portano allo stesso comune approdo: lasciare un segno con il suono, sfidare il buio con le rime. Io, loro, gli altri - Andrea Bianchera X Marracash https://media.gqitalia.it/photos/63aac7e089abe8e7f05cb88d/1:1/w 1040,h 1040,c limit/Marracash%20libro.png Se parliamo di rap, non possiamo che citare un libro imperdibile di questo 2022: Andrea Bianchera ha seguito Marracash in ogni dove in questi ultimi anni, attraverso quelle cose belle della vita che sono per chi ...